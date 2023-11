Brauchtum in Mönchengladbach Michael „Unke“ Schmitz wird 53. Burggraf von Odenkirchen

Michael Schmitz, 1967 in Rheydt geboren, der seit seinem zehnten Lebensjahr Odenkirchen als seine Heimat bezeichnet, ist selbstständiger Rentenberater und beschäftigt sich gerne mit „individuellen Problemen“, und dies nicht nur für seine Klienten. So ist er als Mönchengladbacher Ratsherr sozialpolitischer Sprecher der CDU und zweiter Vorsitzender seiner Partei in Odenkirchen. Studiert hat er Geschichte auf Lehramt, doch hat er frühzeitig auf sein heutiges Arbeitsfeld der Rentenberatung gewechselt. Verheiratet ist er mit Monika, die er bei einer Silvesterfeier im Jahr 2000 kennengelernt hat. „Schmitz ist ein Brauchtumsmensch“, erzählt Deden und in seiner Heimatstadt sei er unter anderem als Autor, Redakteur und Schauspieler des jährlich in Geistenbeck stattfindenden mittelalterliche „Gerichtsspectaculum Vogtgeding“ bekannt.