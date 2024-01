Proklamation in Mönchengladbach Michael „Unke“ Schmitz ist Odenkirchens neuer Burggraf

In seiner Gegenwart sei es immer lustig, aber es sei auch sehr mühselig, in seiner Gegenwart zu Wort zu kommen. So beschreibt sich Michael Schmitz, neuer Burggraf von Odenkirchen. Beweise für seine These kann er bei seiner Proklamation in der Burggrafenhalle locker antreten, denn es wird lustig und der neue „Adelige“ kommt ausreichend zu Wort. Kurzerhand ernennt er seine Ehefrau Monika vor dem Gang zur Bühne und damit auf das sanfte Knie-Kissen zur Gattin des Burggrafen. Er ist gespielt nervös, als das Thema „scharfes Zeremonienschwert“ und „Schwertschlag durch den Oberbürgermeister“ aufkommt. Hoffentlich hat der eine ruhige Hand, meint Schmitz vor dem Schlag des Rathauschefs. Doch Heinrichs trifft zielsicher beide Schultern und hebt Schmitz damit ins Amt des 53. Burggrafen von Odenkirchen.