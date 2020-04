Für besonderes Engagement : Michael Borg-Laufs erhält zum zweiten Mal den Lehrpreis der Hochschule

Michael Borg-Laufs ist zweifacher Gewinner des Lehrpreises der Hochschule Niederrhein. Foto: Jana Bauch. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Zum zweiten Mal erhielt Michael Borg-Laufs den „Lehrpreis für besondere Leistungen in der Lehre“. Er unterrichtet psychosoziale Arbeit mit Kindern an der Hochschule Niederrhein.

Ein wenig verdutzt wirkt Professor Michael Borg-Laufs auf dem Erinnerungsfoto nach der Preisverleihung. Zum zweiten Mal erhielt er nun den „Lehrpreis für besondere Leistungen in der Lehre“ – diesmal zusammen mit seinem Kollegen Professor Dieter Wälte, mit dem er das jetzt prämierte Seminar leitet. Beide sind Psychologen und lehren am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein. Bereits 2008 bekam Borg-Laufs die Auszeichnung.

„Mit der Vergabe des Lehrpreises soll das Engagement der Dozentinnen und Dozenten an der Hochschule Niederrhein sichtbar gemacht und ausgezeichnet werden“, erläutert die Hochschule auf ihrer Website. Dabei können Borg-Laufs‘ Konzepte für die herausragenden Lehrveranstaltungen kaum unterschiedlicher sein.

Info Digitaler Semesterstart an der Hochschule Studienanfänger 586 Menschen starten aktuell ihr Studium an der Hochschule Niederrhein, darunter 384 im Bachelor- und 202 im Masterbereich. Aufgrund der Corona-Krise startet das Semester komplett digital.

„Den Preis habe ich 2008 dafür bekommen, dass ich viele digitale Elemente genutzt habe wie Videos oder Fotosequenzen“, erinnert sich der Professor und meint: „Das wäre heute gar nicht mehr so spannend.“ Die Lehrvideos, die er vor elf Jahren produzierte, findet man auch heute noch auf Youtube. Sie tragen Titel wie „SORCK – Funktionale Verhaltensanalyse“, „Eingriffsschwelle bei Kindeswohlgefährdungen“ oder „Entwicklungspsychologie und Sozialarbeit“. Die Abrufzahlen sprengen mehrfach die Zehntausender-Marke.

Dieses Jahr überzeugte die Jury ein ganz anderer Ansatz: Eine Kleingruppenveranstaltung, in der „face to face gearbeitet wird“, wie Borg-Laufs erklärt. Die Idee: „Die Studierenden bekommen viele Freiheiten und zunächst ein großes Spektrum an Literatur. Dann entwickeln sie selbst Konzepte für Therapiesituationen. Die Prüfungsform ist ein Fallbericht aus dem Arbeitsfeld der Beratung.

In einer mündlichen Prüfung müssen die Studierenden wissenschaftlich begründen, wie sie mit schwierigen Situationen in der Beratung umgehen. Ich gebe da keine Lösungen vor“, sagt der Psychologe. „Ich mache nicht einfach Psychologieunterricht. Die Inhalte der Kurse orientieren sich an den Herausforderungen, denen sich die Studierenden später in der Sozialen Arbeit und Psychosozialen Beratung und Mediation stellen.“ Zu erleben, dass er mit seinen Vorträgen Menschen erreicht, dass Leser sich für seine Veröffentlichungen interessieren – „das sind ja Werte an sich. Mir macht es Spaß, mit Leuten in Kommunikation zu treten“, fasst Borg-Laufs seine Motivation zusammen.

Wie lange er diese Motivation schon aufrecht erhält, zeigt ein Blick in den Auszug seines Lebenslaufs: Stationen als Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Universität Wuppertal (1996 bis 2003), Weiterbildungsleiter „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie (1999 bis 2000), Fachleiter Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie bei der Rheinischen Akademie für Psychotherapie in Krefeld (2000 bis 2009), außerdem seit 1998 Tätigkeiten als Dozent, Supervisor, Gutachter und Prüfer in der psychotherapeutischen Ausbildung.

An der Hochschule Niederrhein wurde er 2003 Professor für „Theorie und Praxis psychosozialer Arbeit mit Kindern“, von 2008 bis 2013 war Borg-Laufs Studiendekan des Fachbereichs Sozialwesen, seit 2013 ist er Dekan. „Ich habe nie eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich in einem bestimmten Bereich Karriere machen will. Ich bin mehr oder weniger an verschiedenen Stellen gewesen und habe versucht, mich da gut zu engagieren“, sagt Borg-Laufs.