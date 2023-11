Bildungspartnerschaft in Mönchengladbach MGMG kooperiert mit Theo-Hespers-Gesamtschule

Von der Bildungspartnerschaft erhoffen sich die MGMG und die Theo-Hespers-Gesamtschule ein effektives Instrument zur Mitarbeitergewinnung: Die Partnerschaft soll Schülern Berufsfelderkundungen, Betriebspraktika und den Zugang zu Ausbildungsplätzen ermöglichen. Schüler erhalten die Möglichkeit, theoretisches Wissen in der realen Arbeitswelt anzuwenden, was ihren Bildungsweg bereichert und ihnen einen praktischen Einblick in verschiedene Berufsfelder verschafft. Die Bildungspartnerschaft soll jungen Menschen zudem die Suche nach dem für sie geeigneten Karriereweg erleichtern, indem sie Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Möglichkeiten zur Berufswahl bietet.