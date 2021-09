Marketing der Stadt Mönchengladbach : MGMG-Chef Peter Schlipköter hört 2022 auf

Peter Schlipköter führt seit fast 20 Jahren die Geschäfte der MGMG. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die Reihe „Pioniere der Welt“ hat er ins Leben gerufen , Dutzende Märkte und Feste für die Stadt organisiert. In einem Jahr will Peter Schlipköter die Spitze der Stadttochter MGMG in jüngere Hände übergeben.

