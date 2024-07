Tanzvideo aus Mönchengladbach „MG Dance“ ertanzt den ersten Platz

„Aufgeregt? Nein, ich war gar nicht aufgeregt, ich habe ja schon in der Ukraine vier Jahre lang getanzt, bin aufgetreten und habe Preise gewonnen.“ Die selbstbewusste Antwort kommt von er elfjährigen Tina, die gerade an einem Tanzwettbewerb teilgenommen hat. Tina ist eines der Mitglieder der beiden ukrainischen Kindertanzgruppen „MG Dance“, die gerade einen ersten Preis für ihren dreiminütigen Tanz beim „Art Zika Fest“ in Kiew gewonnen haben. Tina und die anderen sind nicht persönlich dort aufgetreten. Stattdessen haben sie ihren Tanz in den Räumen des „Chapeau Kultur“ an der Hindenburgstraße in Mönchengladbach auf Video aufgenommen und dies an das Festival nach Kiew geschickt.