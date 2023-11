Einzelhandel in Mönchengladbach Meva-Supermarkt ist nach nur neun Monaten wieder zu

Mit einem vielversprechenden Angebot ging das Trio Kostakopoulos, Amani und Kaymak Anfang des Jahres an den Start. In ihrem neuen Meva-Supermarkt boten sie Kulinarisches aus aller Welt an: Gewürze und Spezialitäten aus Griechenland, Afghanistan, Persien, der Türkei, vom Balkan, aus Italien und aus Nordafrika. Dazu in der Frischetheke eine große Auswahl an Fleisch vom Lamm, Rind und Geflügel sowie Fisch – alles halal. Auch einen Dry-Ager stellte das Trio in den Laden.