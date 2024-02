Einzelhandel in Mönchengladbach Meva Supermarkt ist insolvent

Es hatte verheißungsvoll angefangen: Ein Supermarkt, in dem es Lebensmittel und Gewürze aus der ganzen Welt gibt, mitten in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach. Mit viel Enthusiasmus hatten die Gesellschafter der Meva Supermarkt GmbH Ende Januar 2023 an der Lüpertzender Straße eröffnet. Doch schon nach wenigen Monaten war Schluss. Die Gesellschaft ist insolvent, das Verfahren wurde nun eröffnet. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Robin Schmahl von der Kanzlei ATN Rechsanwälte bestellt.