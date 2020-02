Messerangriff in Mönchengladbach : Jugendlicher soll Mann lebensgefährlich verletzt haben

Möncehngladbach Am Freitagabend ist es am Geroweiher in Mönchengladbach zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen und einem Mann gekommen. Der 33-Jährige wurde durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt.

In der Nacht zu Samstag sind um 1.38 Uhr im Bereich Speickerstraße / Hittastraße eine Gruppe Jugendlicher und ein 33-Jähriger in Streit geraten, berichtet die Polizei. Hintergrund sollen persönliche Gründe gewesen sein. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen einem 17-Jährigen und dem Mann, der dabei Stichverletzung in der Brust erlitt. Der 33-Jährige kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden.

Polizisten konnten den 17-Jährigen in der Nähe des Tatorts finden und vorläufig festnehmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Staatsanwaltschaft und Polizei werteten das Geschehen als versuchtes Tötungsdelikt. Die Ermittlungen dauern an und werden von einer Mordkommission durchgeführt.

(top/siev)