Kirche in Mönchengladbach Eindrucksvolle Frauenpredigt in der Münsterbasilika

Dass Frauen in einer katholischen Kirche predigen, kommt selten vor. Am Sonntagvormittag hatte die Autorin Burga Gripekoven in der Münsterbasilika die Möglichkeit dazu: Zu Beginn der Messe erklärte Gripekoven, dass sie in Absprache mit dem damaligen Bischof Klaus Hemmerle eine Ausbildung gemacht habe, um predigen zu dürfen, und von ihm einen bischöflichen Auftrag zur Predigt in allen Gottesdiensten erhalten habe, auch in der Eucharistiefeier. Denn das ist der Knackpunkt: Frauen und nicht-geweihten Männern ist es eigentlich nicht erlaubt, in der Eucharistiefeier das Evangelium auszulegen.