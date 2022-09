Berufsorientierung in Mönchengladbach : Messe „Beruf konkret“ findet wieder in Präsenz statt

2018 hatte die Messe „Beruf konkret“, die im Zweijahresrhythmus ausgerichtet wird, zuletzt stattgefunden. (Archivfoto) Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach An drei Tagen informieren 124 Aussteller über mehr als 200 Ausbildungsberufe. Wo die Messe stattfindet und wann sie für alle offen ist.

Die Schulzeit geht zu Ende, das Arbeits- oder Studentenleben fängt an. Doch in welche Richtung soll es gehen? Diese, das Leben maßgeblich in eine neue Richtung lenkende Frage sollte nicht leichtfertig beantwortet werden. Eine fundierte Orientierung ist daher unerlässlich. Ein solches Angebot steht jetzt wieder ins Haus: Von Donnerstag, 22. September, bis Samstag, 24. September, findet die Messe „Beruf konkret“ statt – endlich auch wieder in Präsenz und erstmalig im ehemaligen Karstadt-Gebäude in Rheydt sowie auf dem Marktplatz.

Im Rahmen der Veranstaltung bekommen Schüler der 9. und 10. Klassen aller Schulformen an zwei Vormittagen (Donnerstag und Freitag, jeweils von 8 bis 13 Uhr) die Gelegenheit, sich über verschiedene Berufe bei Fachleuten von 124 Ausstellern aus 16 Branchen zu informieren. Mehr als 200 Ausbildungsberufe werden dabei abgedeckt. Wie die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (kurz WFMG) mitteilt, wurde jeder Schule vorab ein Zeitplan ausgehändigt, um ein „Überlaufen“ der Messe vermeiden. Den Lehrkräften ist das Ausstellerverzeichnis ausgehändigt worden, damit sich die Schüler vorbereiten können. Bedacht wurde dieses Jahr auch die 11. Jahrgangsstufe, da diese pandemiebedingt keine solche Messe miterleben konnten.

Am Samstag ist die Messe zur Berufsorientierung von 9 bis 14 Uhr für alle geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Angebot richtet sich an Oberstufenschüler, Abiturienten, Eltern und alle weiteren Interessierten, die sich beruflich verändern und dazu informieren möchten. An diesem Tag informieren zahlreiche staatliche und private Hochschulen über die diversen Studiengänge. Unternehmen nutzen darüber hinaus die Chance, sich potenziellen Absolventen vorzustellen.

Zur Messe „Beruf konkret“, die seit 1994 in Mönchengladbach stattfindet, kamen in den vergangenen Jahren jeweils etwa 5000 Jugendliche. An diesen Erfolg soll auch dieses Jahr wieder angeknüpft werden. Zwar findet die Messe wieder in Präsenz statt. Das digitale Angebot, auf das die Organisatoren 2020 wegen der Corona-Pandemie umgeschwenkt hatten, bleibt aber bestehen: Auf der Plattform www.beruf-konkret.de präsentieren sich derzeit mehr als 160 Anbieter. „Dort zu finden sind teilweise auch kleinere Betriebe, die eine dreitägige Messe personell nicht bestreiten könnten, die für Ausbildungssuchende aber nicht weniger interessant sind“, sagt Axel Tillmanns, Leiter des „MGconnect“-Teams der WFMG.

Der Standortwechsel der Messe ist mit dem Umbau des Platzes der Republik begründet worden. Früher hat die Veranstaltung im Berufskolleg für Technik und Medien mit dem angrenzenden Areal stattgefunden. Da Letzteres umgestaltet wurde (die Eröffnung fand am Samstag statt), wurde das zentral in Rheydt liegende alte Karstadt-Gebäude mit dem Marktplatz als Alternative ausgewählt. Teil dessen ist, so hatte es Tillmanns bereits im Juli angekündigt, dass Aussteller wie die Bundeswehr und die Mags mit berufskundlichen Angeboten auffahren, die in einem Gebäude nicht hätten erfolgen können.

Als Mitveranstalter von „Beruf konkret“ sind neben der Agentur für Arbeit und der Stadt Mönchengladbach wieder das Berufskolleg Platz der Republik für Technik und Medien, die IHK Mittlerer Niederrhein, die Kreishandwerkerschaft, die Unternehmerschaft der Metall- und Elektroindustrie und der Verband der Rheinischen Textilindustrie mit eingebunden.