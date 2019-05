Aktion in Windberg und Waldhausen : 72 Stunden für den guten Zweck

Aktion in Windberg und Waldhausen

Messdiener aus St. Anna Waldhausen/Windberg nehmen an 72-Stunden-Aktion des BDKJ teil und hatten unter anderem zur Aufgabe, älteren Menschen bei der Bewältigung technischer Probleme zu helfen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Messdiener der Kirche St. Anna nahmen an einer Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend teil. Das gesamte Wochenende waren sie dazu im Einsatz – und ließen sich auch nicht entmutigen, wenn zwischenzeitlich Besucher ausblieben.

Die Geschwister hatten sich für die „Do It“-Variante der Aktion entschieden. Das bedeutet, dass sie sich das Programm selbst aussuchen durften. Für ihre 72 Stunden, die am Freitagabend begannen, wählten sie die Thematik „auf den Weg machen“. Diese konnten sie auch gut auf ihre eigene Situation beziehen – die Aktion am Samstag, die der Höhepunkt des „Triathlons“, wie sie es nennen, sein sollte, wurde nämlich nicht so gut angenommen. Jeweils von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr wollten die jungen Messdiener der älteren Bevölkerung bei Technikfragen helfen. „Bisher hatten wir leider noch keine Besucher“, sagte Magdalena Nolte nach dem ersten Block. Entmutigen ließen sie sich jedoch nicht: „Für später haben sich schon Leute angemeldet.“