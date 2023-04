Junge Christen in Mönchengladbach Zwischen Gottvertrauen und Kirchenkrise

Als Minh Tan Nguyen nach seiner Kommunion den Messdienern beitritt, scheint alles ganz einfach zu sein: Er schließt bei Gruppenstunden neue Freundschaften, baut mit der Zeit eine enge Beziehung zu Gott auf und hilft gerne dabei, die Messe zu feiern. Die Kirche hat im Leben des Schülers einen festen Platz. Doch in der Pubertät werden Nguyen die Schattenseiten immer bewusster. Missbrauchsfälle, die Sichtweise auf Homosexualität, massive Kritik an der Institution und ihren Oberhäuptern – all das erschüttert sein Vertrauen in die Kirche. Der Jugendliche hinterfragt zum ersten Mal seinen Glauben und muss bald eine Entscheidung treffen: Will er sich trotzdem weiter als Messdiener engagieren?