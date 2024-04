Kinder- und Jugendgesundheitswoche in Mönchengladbach Expertentipps für die erfolgreiche Erziehung junger Menschen

Mit den Aufgaben von Erziehung setzten sich jetzt einige Frauen auseinander, die als Mütter an der Veranstaltung „Mentale Gesundheit – Kinder gesund erziehen“ in der Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses in Rheydt teilnahmen. Die Leitung hatten Alexandra von Ballestrem, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, sowie Svenja Buddewig, Diplom-Psychologin und staatlich anerkannte Erzieherin. Alle anwesenden Mütter haben ein, zwei oder drei Kinder im Alter von einem Jahr bis 13 Jahren – geborene Expertinnen für Fragen der Erziehung also. Und neugierig auf neue Informationen und Tipps, wie Erziehung gelingen kann, „Kinder von Anfang an zu stärken“, „das Selbstbewusstsein zu fördern“, „erfolgreich Grenzen zu setzen“ – so nämlich lauteten die Erwartungen an die Veranstaltung. Die Mütter erwartete ein interaktiver Workshop.