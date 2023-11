Musik in Mönchengladbach Menschenandrang bei Live-Musik von Paddy Boy

Wer den Vinyl-Laden „For The Records“ an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt noch nicht kannte, brauchte am Samstag, 11. November, um 11 Uhr nur zur – bei Sonne und blauem Himmel von weiten sichtbaren – Menschenansammlung zu gehen. Gitarrist Paddy Boy Zimmermann hatte mit Jan Winstroer zur Live-Präsentation seiner kommenden CD die Fans geladen. Die Performance fiel komplett akustisch aus. Den beiden zuzuhören, war das reinste Vergnügen. „Für elektrisch verstärkt ist der Laden einfach zu klein“, sagte der stets gut aufgelegte Gitarrist lächelnd. Die Veröffentlichung der Scheibe ist zwar erst fürs Frühjahr geplant, jedoch kann man sie jetzt schon bestellen und bis dahin schon einmal das ein oder andere Schätzchen mitnehmen.