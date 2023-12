Rückblick Das sind die Menschen des Jahres 2023 in Mönchengladbach

Leah Floh, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mönchengladbach, erlebt angespannte Zeiten. Seitdem der Krieg in ihrer Heimat Israel tobt, ist sie im Dauereinsatz und persönlich betroffen. Am 7. Oktober geriet das kleine Land am Mittelmeer durch die Hamas unter Beschuss, seit dem herrscht Krieg. „Das Land bedeutet mir alles. Es ist die Heimat meiner Vorfahren und Verwandten, ich habe selbst dort gelebt“, sagt Leah Floh, die nun bezweifelt, ob Israel für Juden auf der ganzen Welt weiterhin eine Lebensversicherung bleibt. Am liebsten wäre sie direkt ins nächste Flugzeug gestiegen. „Ich wollte für die Familien da sein, die Angehörige verloren haben.“ Vor Ort lief die Hilfe sofort an: Spenden wurden für ein Krankenhaus in Aschkelon gesammelt. Auch in Gladbach war die Spendenbereitschaft groß und die Gesellschaft zeigte sich mit Interkulturellem Gebet, Ausstellung und Konzerten solidarisch.