Rückblick Das sind die Menschen des Jahres 2022 in Mönchengladbach

Als in der Ukraine Ende Februar der russische Angriffskrieg ausbricht, handelt die Jüdische Gemeinde in Mönchengladbach schnell: Binnen weniger Tage wird die Gemeinde an der Albertusstraße zur ersten Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Und das spricht sich herum, auch die Polizei schickt Ankömmlinge in der Stadt, etwa am Bahnhof, direkt zum Gemeindezentrum im Gründerzeitviertel. Leah Floh, die Vorsitzende der Gemeinde, beginnt zu organisieren. Es wird gekocht, Gemeindemitglieder sammeln Spenden, Kleidung, Pampers, Nahrung, andere kaufen Decken, Kissen und Handtücher dazu. Medizinische Hilfe wird hier vor Ort organisiert, aber auch wichtige Hilfsgüter gesammelt und mit Bussen in die Ukraine gefahren. Die Polizei verstärkt den Objektschutz am Gemeindezentrum.