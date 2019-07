Große Kriminalfälle : Melissengeist gegen den Leichengeruch

Die Gladbacher Hauptpfarrkiche auf einem undatierten Bild: Hier erschlug der Küster Hans H. seine Frau. Foto: Stadtarchiv MG

Mönchengladbach Hans Willi Merckens erinnert sich noch gut an den Mord in der Hauptpfarrkirche. Tante und Onkel hatten ihm viel erzählt. Auch, dass die Leiche in den Sarg des toten Propsts gesteckt werden sollte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Peters

Fast 70 Jahre sind seit dem Mord in der Hauptpfarrkirche vergangen. Und dennoch gibt es viele Mönchengladbacher, die sich an das spektakuläre Verbrechen erinnern. Hans Willi Merckens gehört dazu. Nachdem in unserer Serie „Kriminalfälle aus Mönchengladbach“ die Straftat von Hans H. erschien, der seine Frau in der Sakristei mit einem Beil erschlug, meldete sich Merckens und berichtete von seinem Kindheitserlebnis.

„Mord im Dom“ habe damals eine Boulevardzeitung getitelt, weiß Hans Willi Merckens noch. Vieles erfuhr er aber auch durch die Erzählungen seiner Tante und seines Onkels. Die hätten damals am Alten Markt gewohnt, und der Mord sei oft das Thema gewesen. Schließlich hatten sie alles hautnah miterlebt: das plötzliche Verschwinden der Küsters-Frau, die Suche nach ihr und schließlich die Entdeckung der Leiche hinter dem Chorgestühl. „In den ersten Tagen nach der Vermisstenanzeige durchsuchten die Nachbarn die Trümmergrundstücke, die bis zur Neustraße reichten – ohne Erfolg“, erzählt Merckens. Sein Onkel habe damals schon immer zu seiner Tante gesagt: „Dä wor et.“ Gemeint war der Küster Hans H. Doch die Antwort lautete zunächst stets: „Wie kannst Du nur so was sagen?“ Die Tante habe Hans H. sogar zum Essen eingeladen. „Das sollte ihm Trost geben“, erinnert sich der Neffe. Und er sagt: „Der Onkel musste dabei sein.“

Niemand wusste zu dieser Zeit, dass der Küster den Leichnam seiner Frau zunächst in der Sakristei versteckt hielt. Auch der Aachener Weihbischof, der am 18. April 1952 in der Mönchengladbacher Hauptpfarrkirche das Totenamt für den verstorbenen Propst Ferdinand Koenen hielt, ahnte nichts. „Der Propst war nach seinen Tod in der Kirche aufgebahrt geworden, die Bruderschaft hielt die Totenwache in der Nacht“, berichtet Merckens. Der Küster habe den Schützen gesagt: „Ihr braucht doch nicht hier bleiben, geht nach Hause.“ Doch sie seien geblieben. „Hans H. hätte sonst versucht, die Leiche seiner Frau mit in den Sarg zu legen und ihn schon zu schließen.“ Hans Willi Merckens ist nicht der einzige Gladbacher, der von diesem möglichen Plan des Küsters hörte.