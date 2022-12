WM, Ukraine, Queen und mehr Diese Begriffe haben Mönchengladbacher 2022 häufig gegoogelt

Das Nachschlagen von Wissenswertem war noch nie so einfach: Im Internet gibt es diverse Suchmaschinen – und einen Marktführer. Google gilt als die meistbesuchte Webseite der Welt. Der Marktanteil unter den Suchmaschinen liegt bei mehr als 80 Prozent. „Etwas googeln“ ist mittlerweile das Synonym für „etwas mit einer Suchmaschine nachschlagen“. Wer also wissen möchte, was die Menschen bewegt, muss sich angucken, was sie „googeln“. Alljährlich weist das US-amerikanische Unternehmen einen „Google Jahresrückblick“ aus. 2022 fällt dieser wie folgt für Mönchengladbach aus.