Bauprojekt in Mönchengladbach Warum der Stopp des Rathaus-Neubaus polarisiert

Mönchengladbach · Die Pläne für den Neubau des Verwaltungsgebäudes in Rheydt wurden von der Stadt auf Eis gelegt. Manche Händler, Politiker und Anwohner sind erleichtert, andere haben große Hoffnungen in das Projekt gesetzt. Was sie nun fordern und welche Lösungsvorschläge es bereits gibt.

25.03.2023, 05:10 Uhr

Das historische Rathaus am Rheydter Marktplatz sollte nach den Entwürfen erhalten bleiben und in das neue Gebäude integriert werden. Doch die Pläne für das großangelegte Projekt wurden nun vorerst gestoppt. Foto: Christoph Wegener

Von Christoph Wegener und Denisa Richters

Jose Cuesta kann beim Anblick des Rheydter Rathauses nur mit dem Kopf schütteln. Er sitzt auf dem Marktplatz vor dem baufälligen Verwaltungsgebäude, die Sonne scheint ihm ins Gesicht, aber genießen kann er das nicht. „Es ist eine Unverschämtheit, dass die Pläne für ein neues Rathaus gestoppt wurden“, sagt der 79-Jährige: „Ich lebe seit 61 Jahren hier in Rheydt und muss dabei zusehen, wie für den Stadtteil kaum etwas getan wird.“ Für ihn ist die Entscheidung der Verwaltung, den Neubau auf Eis zu legen, dafür nur ein gutes Beispiel. „Es braucht solche modernen Projekte, um endlich wieder Menschen nach Rheydt zu locken“, betont Cuesta.