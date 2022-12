Tradition oder sinnlose Böllerei? So unterschiedlich sind die Meinungen zum Silvester-Feuerwerk

So sehen das auch Justin-René Stein (19), Laura Stein (22) und Sebastian Schierer (23): „Die Geflüchteten verstehen schon, dass es sich bei den Knallgeräuschen um Silvester-Feuerwerk handelt.“ Und diejenigen, die sich fürchten, sollten sich aus ihrer Sicht am Silvesterabend lieber nicht in der Innenstadt aufhalten. Die drei freuen sich, dieses Jahr endlich wieder böllern zu dürfen, vor allem, weil es kein öffentliches Feuerwerk in Mönchengladbach geben wird.