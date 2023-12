Schausteller aus Mönchengladbach „Mein Sohn hat mir das Leben gerettet“

Es war am späten Samstagnachmittag des dritten Adventswochenendes. In den Buden rund um den Glühweinturm auf dem Alten Markt in der Gladbacher Altstadt herrschte Hochbetrieb. Plötzlich ein Notfall, mittendrin, ein Mann verlor das Bewusstsein. Besucherinnen und Besucher halfen sofort und alarmierten den Rettungsdienst, der auch kurz danach eintraf. Blaulicht, Einsatzkräfte – „es sah aus wie im Film“, sagt Bruno Dreßen.