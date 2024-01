Mein Lokal, Dein Lokal in Mönchengladbach Die EssfabriQ startet „hemdsärmelig“ in die Woche

Die TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel 1 ist in eine neue Runde gestartet. Jede Woche treten innerhalb einer Stadt oder Region fünf Lokale gegeneinander an. Diese Woche sind drei Gastronomiebetriebe aus Mönchengladbach dabei. Am Montag startete die „EssfabriQ“ mit Inhaber Mio Milosevic auf der Krefelder Straße und durfte somit die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Erster bekochen.