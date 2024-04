Feierliche Eröffnung in Mönchengladbach Neuer Park ist „Leuchtturmprojekt für den Sport“

Stefan Klett war aus Wipperfürth angereist. Er ist Vorsitzender des Landessportbundes mit Sitz in Duisburg. „Ich sehe heute zum ersten Mal, wie die 500.000 Euro Landesförderung umgesetzt wurden und bin begeistert.“ Klett sprach von einem „Leuchtturmprojekt für den Sport“. Und er fügte hinzu: „Da können alle stolz drauf sein, das ist alles andere als selbstverständlich.“ Während es in der Sporthalle immer wieder so richtig schepperte beim Dosenwerfen, wurden auf der Multifunktionsfläche mit vier Basketballkörben viele Bälle daneben geworfen. Damit war augenblicklich Schluss, als Dirk Bauermann aus Krefeld erschien. Der ehemalige Trainer der deutschen Basketballnationalmannschaft zeigte, wie‘s geht. Auch wenn der Sand noch feucht war, so ahnte man doch, dass das Beach-Volleyballfeld bald ein großer Publikumsmagnet werden wird. Bürgermeister Felix Heinrichs sprach im Zusammenhang mit dem Mehrgenerationen-Sportpark von einem „Ort der Jungen und der Junggebliebenen“. Er bedankte sich bei der Staatssekretärin dafür“, dass Sie Mönchengladbach immer im Auge haben“. Wolfgang Rombey, Präsident des Stadtsportbundes, freute sich über den warmen Geldregen aus Düsseldorf: „Vor drei Jahren kamen 3,5 Millionen Euro, sie gingen an Sportvereine, die über eigene Sportanlagen verfügen – davon haben unter anderem viele Tennisvereine profitiert.“ Rombey findet es gut, dass hinter dem „schönen Haus“ mit vielen Sportangeboten jetzt eine ebenso schöne Außenanlage entstanden ist. Von ihr könnten auch Menschen profitieren, die sich nicht an einen Verein binden möchten.