Wohngeld-Plus Reform Mehr Haushalte beziehen Wohngeld

Während es 2022 in Mönchengladbach noch 2605 reine Wohngeldhaushalte gab, haben 2023 insgesamt 4730 Haushalte Wohngeld bezogen. Sie bekamen im Schnitt 337 Euro Zuschuss im Monat (2022 waren es 208 Euro) und lagen damit über dem NRW-Durchschnitt von 319 Euro (205 Euro in 2022). Trotz der deutlichen Anstiege, liegen die Zahlen hinter den Prognosen bei Ankündigung des Gesetzes zurück. Die Verdoppelung der Bezüge trat jedoch ein – in NRW stieg der Durchschnitt um 55,6 Prozent. Wohngeldberechtigt sind einkommensschwächere Haushalte, die durch das Wohngeld andere Grundsicherungen wie Sozialhilfe oder Bürgergeld vermeiden können.