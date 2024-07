Geförderte Projekte in Mönchengladbach Mehr Weihnachtsbeleuchtung und Feriencamps für junge Footballer

Mit 8000 Euro unterstützt wird die Musikveranstaltung „Sound of Schmölderpark“, und für den Ausbau des Vereinsheims der KGV An der Landwehr Rheydt fließen mehr als 12.000 Euro. Weitere Fördermittel erhalten unter anderem die Rollbrett Union, um ein neues Lichtsystem in der Skatehalle zu installieren (rund 6413 Euro) und die Bürgerinitiative Geneicken, die auf dem Maarplatz einen Picknicktisch aufstellen will (4046 Euro), um den Platz aufzuwerten. Teilweise unterstützt die Stadt den Bau einer neuen Schießlinie für die Bogensport-Abteilung des Rheydter Turnvereins (10.000 Euro), den Druck eines Sonderbandes des Rheydter Jahrbuchs (5000 Euro) sowie die barrierefreie Bestuhlung des Begegnungszentrums Hannes (5200 Euro) und das karnevalistische Biwak der Großen Rheydter Prinzengarde auf dem Rheydter Marktplatz im Februar 2025 (4750 Euro).