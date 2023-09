Leichenfunde in Mönchengladbach Wenn der Nachbar unbemerkt stirbt ...

Mönchengladbach · Jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt allein. Je nach gesellschaftlicher Anbindung wird ein Todesfall erst verzögert festgestellt. Wie oft so etwas in Mönchengladbach passiert und welche Tipps die Polizei für aufmerksamen Nachbarn hat.

12.09.2023, 13:59 Uhr

Todesfälle in der Nachbarschaft werden teilweise erst nach Tagen oder Wochen bemerkt. Foto: Fabian Strauch/dpa Foto: dpa/Fabian Strauch

In einer Wohnung in Odenkirchen stirbt ein Mann. Zunächst unbemerkt von Familie, Freunden und Nachbarn. Erst als Maden im Haus auftreten, wird die Polizei alarmiert – und der Todesfall festgestellt.