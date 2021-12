Laut einer aktuellen Statistik : Mehr Tote durch Hautkrebs in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zahl der Todesfälle als Folge einer Hautkrebserkrankung ist in der Stadt während der vergangenen zehn Jahre gestiegen. Im regionalen Vergleich weist Mönchengladbach eine überdurchschnittliche Fallzahl auf.

Im Jahr 2020 sind in Nordrhein-Westfalen 839 Menschen an den Folgen einer Hautkrebserkrankung gestorben. Das teilte jetzt der Statistische Landesdienst IT.NRW mit. Damit sei die Zahl der an Hautkrebs Gestorbenen um 32,3 Prozent höher gewesen als zehn Jahre zuvor (2010: 634 Personen). Eine Entwicklung, die auch in Mönchengladbach zu beobachten ist: Laut IT.NRW starben 2010 acht Mönchengladbacher an Hautkrebs, 2019 waren es 13 und 2020 gab es dieser Statistik nach 15 hautkrebsbedingte Todesfälle.