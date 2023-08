Kriminalität in Mönchengladbach Mehr Straftaten in der Altstadt

Seit 2004 gibt es die Videobeobachtung in der Gladbacher Altstadt. Bisher hat sie sich bewährt. Viele Straftaten konnten verhindert werden, weil Polizeibeamte auf den Bildschirmen sahen, wie sich Konflikte anbahnten und sie rechtzeitig einschreiten konnten. In anderen Fällen dienten die Videobilder als Beweismittel. Als beispielsweise am 21. Januar 2012 die verfeindeten Rockergruppen Hells Angels und Bandidos aufeinander losgingen, erkannte die Polizei auf den Kamerabildern, dass die ganz großen Bosse der berüchtigten Motorradclubs mit dabei waren. Als nach der Saisoneröffnung von Borussia im Juli 2009 deutsche Hooligans in der Altstadt Jagd auf englische Fans machten, ging die Polizei binnen Minuten dazwischen und konnte 21 Schläger ermitteln.