Gedenkfeier in Mönchengladbach Mehr Sicherheitsvorkehrungen für den 9. November

Am Donnerstag, 9. November, jährt sich die Reichspogromnacht, in der auch in Mönchengladbach Synagogen in Flammen aufgingen und zerstört wurden. Damit begann auch am Ort die Ausgrenzung, Deportation und Ermordung jüdischer Bürgerinnen und Bürger. Zum Jahrestag findet am 9. November um 19 Uhr im Innenhof des Rathauses Abtei eine Gedenkfeier statt, zu der Oberbürgermeister Felix Heinrichs im Beisein der Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Mönchengladbach, Leah Floh, einlädt. Angesichts der Entwicklung im Nahen Osten steht die Veranstaltung unter höherem Sicherheitsschutz. Die Polizei wird mit „angemessenen Kräften“ da sein. Außerdem stehen am Eingang zum Rathaus-Innenhof Ordner. Im vergangenen Jahr waren fast 200 Menschen aus allen Bereichen der Stadtgesellschaft gekommen, um im Rathausinnenhof einer der düstersten Nächte der deutschen Geschichte zu gedenken.