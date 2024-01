Kolumne Denkanstoß Mehr Positives erzählen

Ich werde nicht glauben/

an das Recht des Stärkeren,/

an die Sprache der Waffen,/

an die Macht der Mächtigen./

Sondern ich will glauben/

an das Recht des Menschen,/

an die offene Hand,/

an die Macht der Gewaltlosigkeit./

Ich glaube nicht, dass Krieg und/

Hunger unvermeidlich sind und Friede/

unerreichbar./

Sondern ich glaube an die kleine Tat,/

an die scheinbar machtlose Liebe,/

an den Frieden auf Erden.