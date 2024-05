Nach Tumulten in Mönchengladbach Stadt zieht mehr Personal in den Bürgerservice

Dazu gehören auch neue Zeiten für freie Sprechzeiten: Die Meldestelle Rheydt ist montags von 8 bis 15.30 Uhr ohne Terminvereinbarung geöffnet, die Meldestelle im Vitus-Center aktuell dienstags von 8 bis 15.30 Uhr, ab 1. Juni donnerstags von 9 bis 17 Uhr. Anträge für Führungszeugnisse und Meldebescheinigungen können mit Termin nur in Giesenkirchen erledigt werden, dort kann auch die elektronische Funktion des Personalausweises aktiviert oder zurückgesetzt werden. Zudem gebe es nun mehr Personal: „Wir haben die Stellenzahl von 27 auf 34 erhöht, haben aber Krankenstand und Fluktuation und natürlich einen Fachkräftemangel, der die Besetzung schwierig macht. Wir haben sechs neue Mitarbeitende in der Einarbeitung und drei weitere neu eingestellt und hoffen, dass sich die Situation entspannt. Das wird nicht innerhalb von zwei Tagen gelingen“, sagte Heinrichs. „Ab Montag werden fünf Nachwuchskräfte zusätzlich in die Meldestellen gehen zur Unterstützung. Sie werden in Rheydt, im Vitus-Center und in den Außenstellen eingesetzt.“ Heinrichs rechnete vor, dass bei voller Stellenbesetzung 4500 Termine pro Woche möglich wären. „Das sind mehr als 150.000 Termine im Jahr. Das sollte für 270.000 Einwohner eigentlich reichen.“