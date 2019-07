Bevölkerungsstatistik : Mehr Menschen ziehen nach Mönchengladbach

Mönchengladbach 270.561 Einwohner hat die Stadt. Und die Zahl wächst weiter. Nach den neuesten Zahlen des statistischen Landesamtes wechselten im vergangenen Jahr insgesamt 17.849 Menschen nach Mönchengladbach, während 17.568 wegzogen.

In Mönchengladbach werden wieder etwas mehr Kinder geboren. Das alleine würde aber nicht ausreichen für eine wachsende Einwohnerzahl. Denn die Zahl der Sterbefälle ist in der Stadt immer noch größer als die Geburtenzahl. Für eine dichtere Bevölkerung in der Stadt sorgen die Zuzüge. Nach den neuesten Zahlen des statistischen Landesamtes zogen im vergangenen Jahr 17.849 Menschen nach Mönchengladbach, 17.568 verlegten ihren Wohnsitz außerhalb der Stadtgrenzen. Das macht einen Überschuss von 281. Seit dem Jahr 2013 weist die Wanderungsbilanz jährlich zunehmende Bevölkerungsgewinne aus. Das wirkt sich auf die Einwohnerzahl aus. Die wächst nämlich, auch wenn der Anstieg in den vergangenen Monaten ziemlich klein ist.

In Mönchengladbach ist Wohnen noch vergleichsweise preiswert. Preissteigerungen fallen hier stärker bei Immobilien als bei Mieten aus, liegen aber immer noch deutlich unterhalb der Steigerungen in Düsseldorf oder Neuss. Investitionen in Wohneigentum lohne sich in Mönchengladbach, findet man in der Stadtverwaltung. Während ein durchschnittlicher Privathaushalt in Mönchengladbach Ende 2016 rund sechs Jahresnettoeinkommen für den Erwerb eines Eigenheims aufwenden musste, waren es in Neuss sieben und in Düsseldorf sogar mehr als acht Jahresnettoeinkommen.