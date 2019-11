Neues Sicherheitskonzept : Mehr Kontrollen im Bahnhofsumfeld

Der Eingang zum Hauptbahnhof vom Platz der Republik aus. Foto: Theo Titz/Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach Der Platz der Republik ist wieder ein Treffpunkt für Dealer und Kriminelle geworden. Jetzt hat sich eine Initiative für mehr Sicherheit gebildet.

Von Gabi Peters

Das Umfeld des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs und der Platz der Republik gehören nachts nicht gerade zu den Wohlfühlorten in der Stadt. Im Gegenteil. Wer es nicht muss, hält sich dort nach Einbruch der Dunkelheit lieber nicht auf. Und es nicht nur ein subjektives Angstgefühl, was viele an diesen Orten befällt.

Kriminalität Nach der Mönchengladbacher Altstadt ist das Bahnhofsumfeld der mit Straftaten am stärksten belastete Ort in der Stadt. Der hinter dem Bahnhof liegende Platz der Republik gilt als verwahrlost und hat sich erneut zum Anziehungspunkt für Drogen-, Gewalt- und Straßenkriminalität entwickelt. In den Jahren 2017 und 2018 konnte die Polizei mit ihrem Interventionskonzept „Europaplatz“ zwar gute Erfolge erzielen und etliche Dealer aus dem Verkehr ziehen. Dennoch bleibt der Bereich ein Brennpunkt. Daran änderten auch die 140 Kontrollgänge des Kommunalen Ordnungsdiensts alleine von März bis Dezember vergangenen Jahres nichts.

Die Präsenz alleine reichte für eine nachhaltige Verbesserung der Situation nicht aus.

Neues Sicherheitskonzept Um diesen Zustand auf lange Sicht zu beenden, haben Polizei und Ordnungsamt auf Initiative von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und Polizeipräsident Mathis Wiesselmann vor einiger Zeit die Sicherheitskooperation „Vitus“ ins Leben gerufen. In dem Netzwerk, das sich in den vergangenen Monaten zusammengefunden hat, arbeiten mehr als 30 Institutionen zusammen. Trotz unterschiedlicher Ansätze und Aufgaben haben alle ein Ziel: Der Verwahrlosung und Kriminalität im Umfeld des Hauptbahnhofs Mönchengladbach konsequent entgegenzuwirken.

Die Ideen Konzepte, wie dies gelingen kann, wurden und werden in fünf Arbeitsgruppen erarbeitet. So werden in der AG Sicherheit unter anderem eine Videobeobachtung und eine gemeinsame Wache von Polizei Mönchengladbach und Bundespolizei in Erwägung gezogen. Die AG Soziales richtet den Blick auf Personengruppen, die störend auftreten oder Hilfe benötigen, und erarbeitet Möglichkeiten der Verbesserung der Lebensbedingungen und Alternativen. Wie können wir den Platz wieder beleben und attraktiv machen? Diese Frage stellt sich auch eine AG, die sich mit dem Themenfeld „kulturelle Angebote und Veranstaltungen“ beschäftigt. Für ein gepflegtes Äußeres des Platzes setzt sich die AG Sauberkeit ein. Die Sicherheitskooperation und das Stadterneuerungsprojekt „Soziale Stadt Gladbach & Westend“, das eine Neugestaltung des Platzes der Republik und die Vorbereitung zum Umbau des Europaplatzes vorsieht, arbeiten bereits zusammen.