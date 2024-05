Entwicklung in den vergangenen Jahren Mehr Gewalt an Schulen in Mönchengladbach

Mönchengladbach · Innerhalb von zwei Jahren ist die Zahl der Straftaten an Schulen in der Stadt um fast 60 Prozent gestiegen. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor. Aber sieht die Realität wirklich so schlimm aus?

28.05.2024 , 16:17 Uhr

Wegen einer Bombendrohung mussten im März vergangenen Jahres gleich zwei Schulen evakuiert werden. Foto: Carsten Pfarr

Von Gabi Peters