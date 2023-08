Sinkende Steuereinnahmen Mönchengladbach soll 2024 mehr Geld vom Land bekommen

Die Stadt hatte zuletzt massiv auf eine Altschuldenregelung beim Land gedrängt. Die hatte die NRW-Landesregierung auch in Aussicht gestellt, dabei aber mehr für Verwirrung in den Kommunen gesorgt. CDU-Politikerin Odermatt, Mitglied im Kommunalausschuss des Landtages, betonte, die Landesregierung stehe zu ihrer wichtigen Zusage bei den kommunalen Liquiditätskrediten: „Das Land wird zum kommunalen Haushaltsjahr 2025 in eine Altschuldenlösung einsteigen und für die Finanzierung einen Betrag von mindestens 460 Millionen Euro pro Jahr garantieren.“