Bildungslandschaft in Mönchengladbach Mehr Ganztagsangebote an Schulen geplant

Mönchengladbach · Ab 1. August 2026 haben Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Platz in offenen Ganztagsschulen (OGS). Bis jetzt sieht es in der Stadt mit der Versorgungsquote aber noch ziemlich mies aus. Was nun geplant ist, ist für die Stadt zum Teil ganz neu.

30.03.2023, 05:10 Uhr

An der Grundschule Waisenhausstraße soll eine neue Form der Offenen Ganztagsschule entstehen. Vier weitere Schulen sind ebenfalls dabei. Foto: Denisa Richters

Von Gabi Peters

Lange dauert es nicht mehr, bis der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz in Kraft tritt. Ab 2026 soll zunächst einmal jeder Erstklässler den schulischen Ganztagsbetrieb in Anspruch nehmen können. Stufenweise wird das Recht dann für alle Kinder im Primarbereich ausgeweitet.