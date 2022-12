Zustellungen in Mönchengladbach Deutlich mehr Beschwerden über Verspätungen bei der Deutschen Post

Briefe kommen in Teilen Deutschlands aktuell teilweise mit erheblicher Verspätung an. Auch in Mönchengladbach gab es vermehrt Beschwerden über verspätete Briefsendungen. Bei der Bundesnetzagentur hat es bis Ende Oktober insgesamt 67 Beschwerden aus Mönchengladbach gegeben. Zum Vergleich: 2021 gab es insgesamt 59 Beschwerden. Grund dafür seien laut Dieter Schuhmachers, Sprecher der Deutschen Post in Düsseldorf, mehr krankheitsbedingte Personalausfälle als gewöhnlich.