Schulprojekte fördern mehr Bewegung Zwei neue Projekt schreiben Bewegung am Gymnasium Odenkirchen ganz groß

Auf die Pausen freut man sich als Schüler in der Regel immer. Am Gymnasium in Odenkirchen (GO) ist die Freude vor allem bei den jüngeren Schülern besonders groß, wenn es um 10.05 Uhr zur ersten und um 12.35 Uhr zur zweiten großen Pause klingelt. Grund dafür ist der in diesem Jahr eröffnete D-Bau. Ein kleines Holzhaus, das gemeinsam mit Eltern, Schülern und Lehrern gebaut wurde und das die Bewegung der Heranwachsenden außerhalb des Unterrichts fördern soll.