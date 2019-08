Angriffe auf Einsatzkräfte in Mönchengladbach : „Ich bring dich um, du Bullenschwein“

Mönchengladbach Ordnungskräfte und Retter müssen sich täglich die übelsten Beleidigungen anhören. Auch tätliche Übergriffe nehmen zu. Doch oft sind die Angreifer betrunken, und Strafverfahren gegen sie werden eingestellt.

Der jüngste tätliche Übergriff auf einen Mönchengladbacher Polizisten liegt nur wenige Wochen zurück: Ein Bezirksbeamter wird zu einem Schulhof in Pesch gerufen, auf dem junge Männer am Nachmittag angeblich mit Drogen handeln. Der Ordnungshüter will die Gruppe ansprechen, wird jedoch sofort angegangen. Bei einer Rangelei verletzt ein Angreifer den Polizisten so schwer, dass er danach dienstunfähig ist.