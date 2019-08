So viele Gladbacher brauchen Hilfe zum Leben : Mehr arme Alte, weniger arme Kinder

Immer mehr Senioren brauchen Grundsicherung. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Die Zahl Zahl der Senioren, die auf Grundsicherung angewiesen sind, wächst. Derzeit brauchen fast 3200 diese Hilfe. Allerdings sind weniger Kinder von Armut betroffen und müssen deutlich weniger Gladbacher als bisher von „Hartz IV“ leben.

Es trifft Frauen häufiger als Männer und Bewohner der Innenstadtbereiche häufiger als die von Außenbezirken: Altersarmut ist ein seit Jahren zunehmendes Problem. Derzeit sind 3188 Senioren über 65 Jahren auf staatliche Grundsicherung angewiesen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Die Zahl beinhaltet keine Senioren, die in Altenheimen leben, und ist in den vergangenen sieben Jahren nahezu kontinuierlich gestiegen. Waren es 2012 rund 2.800 Personen, wies die Statistik im Dezember 2018 bereits 3.159 aus. In den folgenden achteinhalb Monaten sind weitere 30 hinzugekommen.

Leicht gesunken ist hingegen die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind. Statistiken des für Mönchengladbach zuständigen Jobcenters zufolge, bezogen im Oktober 2018 29,9 Prozent der unter 18-Jährigen in der Stadt Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Das ist zwar weit über dem Landesdurchschnitt von 18,1 Prozent. Aber ein Jahr zuvor hatten noch 31 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Mönchengladbach solche Leistungen bezogen. Der Rückgang um 1,1 Prozentpunkte war der erste seit 2010. Besonders häufig von Armut betroffen und auf Sozialleistungen angewiesen sind unter Dreijährige. In dieser Altersklasse bezogen 31,5 Prozent aller Mönchengladbacher Leistungen – 1,4 Prozentpunkte weniger als in 2017, aber im Oktober 2018 ebenfalls weitaus mehr als im Landesdurchschnitt (19,7 Prozent)

Legt man Zahlen des statistischen Landesdienstes IT.NRW zugrunde, ist die Gesamtzahl der Menschen, die von Sozialleistungen in Mönchengladbach leben, – neben Senioren, Kindern und Erwerbsunfähigen also auch die im erwerbsfähigen Alter – ist die Zahl der Leistungsempfänger im vergangenen Jahr freilich deutlich zurückgegangen. Insgesamt bezogen demnach im Jahr 2018 44.305 Menschen Leistungen der Mindestsicherung. 2017 waren es noch 47.185 gewesen, das entspricht einem Rückgang von 6,1 Prozent.

Die Mindestsicherungsquote liegt in Mönchengladbach aber nach wie vor sehr hoch, nämlich bei 16,9 Prozent. Das ist landesweit Platz sechs für Mönchengladbach. Nur in den Ruhrgebietsstädten Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Herne und Duisburg ist der Anteil der Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht ohne Hilfe der Kommune bestreiten können, noch größer.