Ärztin aus Mönchengladbach „60 Prozent der einzuschulenden Kinder leiden an Übergewicht“

Süßigkeiten, Säfte oder Limonaden, salzige und stark gefettete Knabbereien, die zwischendurch konsumiert werden sowie der regelmäßige Genuss sogenannter Convenience-Produkte, also vorgefertigte Lebensmittel, gefährdeten die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ebenso wie ausgedehnte Medienzeiten. Der Verzicht auf Zucker mache körperlich gesünder, sagt Harnacke: „Je weniger Zucker, umso langsamer steigt der Blutzucker- und Insulinspiegel. Heißhungerattacken bleiben aus.“ Der verringerte Blutzucker- und Insulinspiegel wiederum wirke sich positiv auf den Stoffwechsel und schließlich auf das Körpergewicht aus. Sie und ihre Kollegen beobachteten und beklagten eine zu hohe Zahl an übergewichtigen Kindern und Jugendlichen in Mönchengladbach. „60 Prozent der einzuschulenden Kinder hier leiden an Übergewicht“, weiß sie. Und im Laufe der Kindheit erhöhe sich diese Quote noch.