Netzwerktreffen in Mönchengladbach : „MG ist IN“ – echt und virtuell

Mönchengladbach Beim Netzwerktreffen der Rheinischen Post im Junkers-Hangar gab es 3D-Rundgänge, Gespräche mit echten Promis, und Spargel vom Prinzen.

Der Hugo-Junkers-Hangar am Flughafen ist eigentlich eine nette Kulisse. Doch wer beim Netzwerk-Treffen „MG ist IN“ am Dienstagabend nach ausführlichem Plausch mit einem der gut 300 Teilnehmer in eine andere Welt eintauchen wollte, konnte das tun. Thorsten Celary, Geschäftsführer der Städtischen Kliniken, und sein Team hatten VR-Brillen mitgebracht, mit denen man in dreidimensionaler Illusion durch den Neubau des Elisabeth-Krankenhauses spazieren konnte. Zum Glück ganz real war das Buffet, das der künftige Karnevalsprinz Thorsten Neumann den Gästen servierte, darunter auch seinem Vorgänger Dirk Weise. Neumann war allerdings nicht in der Prinzen-Rolle unterwegs, sondern wie stets bei diesem Netzwerk-Treffen als Chef des Caterers „noi! Event & Catering“. Die Gäste ließen sich freilich nicht nur Spargel, Schweinefilet und Schinken nach Prinzenart schmecken, deftiger veranlagte Naturen langten bei Willi Kebbens Bratwurst zu. Kebben hatte auch besondere Gäste mitgebracht, unter anderem den früheren Fußball-Kommentator Manni Breuckmann.