Finanzielle Unterstützung von Projekten Mehr als 30 Förderanträge im Norden von Mönchengladbach eingereicht

Die lange Liste der Projekte zeigt deutlich, wie vielfältig das Engagement im Norden von Mönchengladbach ist. So hat der Verein „KGV Rönneter“ zum Beispiel vor, den Naturlehrpfad zu sanieren und umzugestalten. Auch soll der Kirmesplatz Ohler aufgearbeitet werden und die St. Konrad Schützenbruderschaft Ohler-Ohlerfeld hat dafür einen Förderantrag in Höhe von 10.000 Euro eingereicht. Eine Mönchengladbacherin möchte die Stromkästen und Bänke auf der Eickener Dominsel und am Kaiserplätzchen verschönern, eine andere neue Blumenkästen für den öffentlichen Straßenraum beschaffen. Zudem hat der BSV Windberg-Großheide die Anschaffung eines Mai- und Gildenbaums aus Aluminium in Planung.