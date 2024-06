Statistik der Agentur für Arbeit Mehr als 12.000 Gladbacher wurden in diesem Jahr bereits arbeitslos

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, es gibt auf dem Arbeitsmarkt immer viel Bewegung. Seit Jahresbeginn sind genau 12.474 Menschen in Mönchengladbach aus einer Beschäftigung in die Arbeitslosigkeit gerutscht. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 368 Meldungen (plus 3,0 Prozent). Dem gegenüber stehen 11.516 Abmeldungen von Arbeitslosen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 567 (minus 4,7 Prozent). Die Jahreswerte fassen Wechsel in oder aus Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Maßnahmen und Nichterwerbstätigkeit zusammen. Allein im Mai 2024 meldeten sich 775 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos. Dafür haben im Mai aber auch 636 Personen einen Job gefunden, minus 120 im Vergleich zum April (minus 15,9 Prozent) und plus 34 zum Mai 2023 (plus 5,6 Prozent). Das teilte die Agentur für Arbeit in ihrer Monatsstatistik mit.