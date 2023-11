Steigendes Abfallaufkommen in der Stadt Mönchengladbacher produzieren wieder mehr Müll

131.271 Tonnen Müll haben die Haushalte in der Vitusstadt im Jahr 2021 produziert. Das belegen Daten des Statistischen Landesamts IT.NRW. Sie zeigen auch, dass die Abfallmenge in Mönchengladbach zunimmt: Erstmalig seit 2005, dem Beginn der Datenerfassung von IT.NRW, ist der jährliche Gesamtabfall und der Abfall pro Kopf ab 2020 im Vergleich zum Vorjahr in der Stadt gestiegen. Betrachtet wurden dabei die sogenannten „häuslichen Siedlungsabfälle“. Sie umfassen unter anderem die gelbe, blaue und schwarze Tonne. Heißt konkret: Die Einwohner selbst sorgen für mehr Abfall in der Vitusstadt.