50-Kilometer-Wanderung in Mönchengladbach Megamarsch 2024 zwischen Sonne und Hagel

Mönchengladbach · Diese Sportveranstaltung hat in im Frühjahr in Mönchengladbach Tradition: Tausende Menschen starten am Morgen am Borussia-Park, um in höchstens zwölf Stunden 50 Kilometer zurückzulegen. Für den fünften Megamarsch hatten sich rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Sie mussten aprilhaften Wetterwechseln trotzen.

23.03.2024 , 21:16 Uhr

114 Bilder So war der Megamarsch 2024 in Mönchengladbach 114 Bilder Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Es begann ganz freundlich am frühen Morgen am Borussia-Park: Die Sonne schien, es war trocken. Tausende Grüppchen von Läufern und Wanderern starteten zum fünften Megamarsch durch die Stadt. Die Riesen-Wanderung führte unter anderem durch das Rheindahlener Land, Wickrath, durch den Bunten Gartenb, Windberg und Bettrath, vorbei an der Trab-Rennbahn und an gleich drei Schlössern: Myllendonk, Rheydt und Wickrath. Laufen, sehen, rasten, Denkmäler und die Natur genießen. Das ist das Motto dieser Veranstaltung. Es gilt 50 Kilometer in höchstens zwölf Stunden zurückzulegen und dabei etwa 160 Höhenmeter zu bewältigen. 2400 Menschen sind am frühen Samstagmorgen (23. März 2024) gestartet – und mussten wirklich sportliche Zähigkeit beweisen: Denn das Wetter an diesem Märztag zeigte sich von seiner apriligsten Seite: Starker Wind, Hagel und ein paar Schneeflocken, dann wieder frühlingshaft sonnig, um wenig später stürmische Regenschauer über die Grüppchen auf der Strecke zu jagen. Das war etwas für Hartgesottene und wetterfest Angezogene. Immerhin marschierte unter den Tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch das Glück mit, denn zwei Schornsteinfeger waren in voller Montur dabei: Marcus Dörenkamp, der stellvertretende Obermeister Schornsteinfeger-Innung im Regierungsbezirk Düsseldorf, und Michael Luder, Techniker der Schornsteinfeger-Innung, wanderten den Megamarsch für die Charity-Aktion „Glückstour“ und sammeln Geld für krebskranke Kinder. Im Kollegenkreis haben sie bereits 2500 Euro zusammenbekommen, ihr Ziel ist, im Juni bei der Jahresverbandstagung der Innung 5000 Euro gesammelt zu haben. Der Lauf endet am späten Abend, nach 21 Uhr, sollte im Borussia-Park. Hier geht es zur Bilderstrecke: So war der Megamarsch 2024

(eba/ dr)