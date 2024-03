Megamarsch 2024 in Mönchengladbach „Die Füße schmerzen, aber sie machen noch mit“

Info

Die Veranstaltung Der Megamarsch findet in zahlreichen deutschen Städten statt. In Mönchengladbach war es das fünfte Mal. 50 Kilometer müssen hier in den auferlegten maximal zwölf Stunden zurückgelegt werden. Die genauen Startzeiten sind auf den zuvor erworbenen Onlinetickets aufgedruckt. Es gibt auch bei anderen Läufen Strecken anderer Länge. Mehr Informationen gibt es unter www.megamarsch.de

Die Strecke In diesem Jahr war die Richtung auf der Strecke auf Wunsch vieler Teilnehmer hin gedreht worden. Los ging es vom Borussia-Park zur ersten Station am Sportplatz in Venn (VP1), dann von der Trabrennbahn (VP2) zum Schloss Rheydt (VP3) und zur letzten Verpflegungsstation am Schlossbad Niederrhein in Wickrath, von dort aus schließlich zum Ziel im Borussia-Park.