Kostenpflichtiger Inhalt: Ärzte und Krankenhäuser kooperieren : Notfallversorgung in Mönchengladbach soll besser werden

Tobias Strapatsas, Leiter der Notaufnahme im Elisabeth Krankenhaus, denkt an eine App, die besser vorhersagen kann, wann viele Patienten kommen. Das würde bei der Personalplanung helfen. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Kürzere Wartezeiten in den oft überfüllten Notaufnahmen der Kliniken – das will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einem neuen Gesetz erreichen. In Mönchengladbach sind schon einige Veränderungen auf dem Wege.