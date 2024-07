Gesundheit in Mönchengladbach Welche Heilkraft im eigenen Garten wächst

Die 61-Jährige studierte Ernährungswissenschaften an der Hochschule Niederrhein. Nach dem Abschluss arbeitete sie lange Jahre als freiberufliche Ernährungsberaterin sowie in der Gesundheitsförderung bei der Barmer Ersatzkasse. Vor 28 Jahren ließ sie sich zur Heilpraktikerin ausbilden. In diesem Zusammenhang entdeckte sie die Faszination für die Heilkräuter.